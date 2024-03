Renascer: Damião trai Ritinha com Eliana

Pouco depois de se casar com Ritinha, o jagunço irá se envolver com a ex-nora de José Inocêncio.

Não vai durar muito tempo o clima de romance na vida de Ritinha, em Renascer. O grande amor de sua vida, botará um belo de um par de chifres nela.

Nos próximos episódios da novela das 21h, o casal subirá no altar para abençoar a união, com todos os direitos de um casal. Porém, o clima gostoso de romance, não durará muito tempo, já que o marido de Ritinha arrumará uma amante na novela da TV GLOBO.

Uma mulher chegará a fazenda de Inocêncio, e mexerá com o recém casado. E vagabundo que só ele, não se manterá fiel a sua esposa.

A mulher perfeita que chega a fazenda, é a Eliana, ex de Venâncio. Com saudades do ex, ela decide largar a cidade pra ir atrás dele, mesmo ele trocando ela por outra mulher. Porém, chegando no interior, verá Damião, e se apaixona, e terá um romance proibido com ele.