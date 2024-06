Renascer: Com ciúmes, Damião ameaça Du de morte 

Só emoçãoooo! No capítulo deste sábado (08), o funcionário de José Inocêncio, Damião, deixará claro que, mesmo tendo colocado um belo par de chifres em Ritinha, ele não deixou de amá-la e está disposto a fazer de tudo para não deixar que outro ocupe o seu lugar o coração da amada.

Tudo começará quando o pai do filho de Teca, Du, chamar Ritinha para dançar forró na casa da Jacutinga, o que fará com que o rapaz se encante com a beleza incomparável da moça.

Apesar da filha de Inácia não demonstrar interesse no rapaz, Damião observará os dois de longe e não gostará nenhum pouco do que acabará vendo.

Mordido de ciúmes, Damião colocará Du contra a parede e ameaçando tirar a vida do ex-namorado, o funcionário de José Inocêncio mandará que o rapaz não cruze o caminho de Ritinha novamente.