Renascer: Com a morte de José Venâncio, João Pedro jura vingança contra Egídio

Abalado com a morte de seu irmão, que caiu em uma armadilha, que havia sido montada para ele, João Pedro terá a certeza de que o culpado pela morte de José Venâncio é o pai de Sandra, Egídio. Diante disso, o filho caçula de José Inocêncio irá jurar vingança contra o coronel rival.

Inocêncio pedirá para que João Pedro se mantenha longe de Egídio, mas o pedido do fazendeiro não será o suficiente para acalmar a raiva que o rapaz está sentindo.

“Minha vontade é í lá agora memo, batê na porta daquela miséra e, quando ele abrí, fincá-lhe o facão no meio do peito”, afirmará o jovem durante uma conversa com Zinha, que o lembrará do pedido de Inocêncio, fazendo com que João Pedro a retruque:

“É dele, mais num é só dele, não. É meu também, Zinha, causa de que foi do meu lado que o mano tava quâno levô o tiro. (T) E eu nunca que vô esquecê isso ni minha vida! Painho querêno ou não, aquele um tá morto… ocê pode contá“, jurará o filho caçula de Santinha.