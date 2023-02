Remix de ‘Rude Boy’ de Rihanna no Super Bowl é de DJ baiano

Dj Klean tem 20 anos e teve a surpresa de ter o seu remix tocado no halftime de um dos jogos mais famosos dos EUA

Se Rihanna deu o que falar no halftime do Super Bowl neste domingo (12), não poderia dizer para vocês que um dos remixes apresentados na noite foi de um um DJ baiano. Isso mesmo! DJ Klean é sobrinho de um dos responsáveis pelo Tropkillaz, o DJ Zegon.

Trata-se do remix de ‘Rude Boy’ que teve batidas de funk incluídas na faixa, numa pegada bem brasileira, do jeitinho que a gente gosta. Vale ressaltar que Rihanna gosta muito do funk, afinal, Anitta já foi uma das performances no desfile de sua marca.

“Pode gritar agora e comemorar! A Rihanna tocou Rude Boy do Klean agora no Super Bowl! Esse é o nome do remix! Orgulho, meu sobrinho”, escreveu DJ Zegon.