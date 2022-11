Relacionamento de Felipe Heiderich e Bruno di Simone chega ao fim

O ex-pastor e o youtuber não estão juntos e a revelação foi feita por Heiderich

A cada dia que passa tenho mais orgulho das minhas manas do CSI. Aloca! Vocês acreditam que por não ver a aliança no dedo Felipe Heiderich elas conseguiram confirmar que o ex-pastor entrou para a vida de solteiro. Heiderich confirmou a notícia da sua separação de Bruno di Simone.

Os dois viviam uma união est´pavel há dois anos, mas o pastor só o assumiu em março de 2021 quando revelou ser bissexual.

Para quem não sabe, Heiderich foi casado com a pastora Bianca Toledo e disse que abriria mão da vida na igreja pelo seu amor por Bruno. Olha só, hein?

Felipe apareceu nos stories do Instagram muito abalado com o término, enquanto Bruno estava curtindo a balada com os amigos, a vida de solteiro que nós conhecemos bem, né?