Rei Charles oferece emprego de jardineiro com salário de R$12 mil

Os jardins do Castelo de Windsor, residência da rainha Elizabeth II, precisa de cuidados especiais

O Rei Charles está atrás de um bom jardineiro para cuidar dos jardins do Castelo de Windsor, local onde a rainha Elizabeth II morou. O que chamou a atenção da imprensa foi o valor do salário, no valor de R$12 mil. Pasmem!

O jardineiro escolhido deverá manter a vegetação que já existe em um dos jardins mais lindos de todo o mundo, cindo dias por semana com alguns finais de semanas pontuais quando necessário.

O Rei Charles está oferecendo 23 mil libras esterlinas ao ano, o que seria equivalente a R$149,4 mil no período ou R$12,45 mil ao mês. Generoso ele, né?