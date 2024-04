Rei Charles III tem piora em câncer e roteiro de funeral é atualizado com frequência

O Rei Charles III, de 75 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata, e fontes informaram que o seu estado de saúde tem sofrido uma piora significativa nos últimos meses. As informações são do site The Daily Beast ainda informam que o funeral tem sido atualizado com frequência diante de uma possível morte.

De acordo com o site, uma fonte próxima da família real britânica afirma que a saúde do rei é preocupante. O roteiro do funeral conta com centenas de páginas e começou a ser preparado assim que sua mãe, Elizabeth II, morreu.

“É claro que ele está determinado a vencer a doença e eles estão apostando tudo nisso. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal, mais do que estão deixando transparecer”, disse uma fonte próxima ao Daily Beast.