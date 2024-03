Rei Charles está ‘respondendo bem’ ao tratamento de câncer

Rei Charles foi diagnosticado com câncer e isso não é segredo para mais ninguém, afinal, o fato foi noticiado em fevereiro deste ano. A notícia boa é que o Rei tem respondido bem ao tratamento contra o câncer, de acordo com a Revista People.

Uma fonte próxima afirmou, ainda, que ele está “respondendo bem” ao tratamento e que ele continua trabalhando “por trás das câmeras”, mas ainda há uma preocupação crescente sobre seu estado de saúde.

“Todos se sentem instáveis com as incertezas e há muitas incertezas em volta da monarquia neste momento”, afirma Bedell Smith, e que “apesar de terem revelado que ele tem um tipo de câncer, isso não acabou com as especulações sobre a gravidade de sua doença”.