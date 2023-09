Regis Danese recebe alta após 19 dias internado

O cantor sofreu um acidente de carro em Goiás no final do mês de agosto e precisou de cirurgia e cuidados médicos

Regis Danese recebeu alta hospitalar depois de 19 dias internado por causa do acidente de carro que sofreu no final de agosto em Goiás. O cantor precisou de cirurgia e cuidados médicos intensivos e já está em casa com a família.

“Agradeço muito ao carinho e oração que todos tiveram por mim. Peço que continuem orando, até minha total recuperação. Foram dias muito difíceis, mas Deus não me desamparou”, disse ele.

A esposa do cantor, Kelly Danese, jpa tinha falado sobre sue diagnóstico com íleo metabólico. “Ele está passando por um processo de íleo metabólico, muita água acumulada que necessita tirar pela sonda, mas está na UTI pelos cuidados intensos. Mas passa bem, está um pouco ansioso, doido para ir para casa”, disse ela.