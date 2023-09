Regis Danese fala sobre piora no seu estado de saúde: “Muito mal”

O cantor usou suas redes sociais para falar sobre o seu estado de saúde depois de ter sofrido um acidente indo para um show

A piora no quadro clínico de Regis Danese deixou os seus fãs e amigos preocupados. O estado de saúde do cantor apresentou uma piora e ele não deixou de desabafar nas redes sociais contando detalhes dos desdobramentos que aconteceram diante do acidente de trânsito que sofreu no dia 30 de agosto.

“Passei muito mal essa madrugada, mesmo com a sonda vomitei muito. Estou com muita sede e não posso beber água”, disse.

O cantor precisou colocar uma sonda após a piora no seu quadro clínico, o que resultou no adiamento de sua alta hospitalar.