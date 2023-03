Regina Volpato explica o porquê de ter entrado em uma plataforma de conteúdo adulto: “Ganhar dinheiro”

A jornalista garante que não fará a publicação de conteúdos pornográficos em seu perfil.

Eita bebês! Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a jornalista e apresentadora Regina Volpato explica o motivo que a levou a abrir uma conta em uma plataforma de conteúdos adultos por assinatura, como a mesma já havia anunciado para os seus fãs.

Mas calma aí, ao contrário do que muitos estão pensando, a jornalista não entrou para a plataforma com o intuito de publicar conteúdos +18 e sim, por pura curiosidade. Ela então explica que a sua sede por descobrir coisas novas fez com que ela criasse um perfil na plataforma.

“Foi a curiosidade de descobrir como as coisas funcionam em uma outra plataforma […] As pessoas se assustam muito com a minha idade, sou muito curiosa e afoita para descobrir coisas novas. Além disso, a possibilidade de produzir conteúdo específico para os fãs. E, por último, ganhar dinheiro, é claro”, declarou Volpato.

Sem esperar que essa notícia tomasse tamanha proporção, Regina afirma que gota de se comunicar com o público das mais diversas formas e garante que não publicará conteúdos pornográficos em seu perfil.

“Não imaginava que teria essa repercussão. Fiquei muito surpresa. Sou jornalista e gosto de me comunicar com o público das mais variadas formas. Não pretendo fazer conteúdo pornográfico. Muita gente começou a perceber que é possível ter outro tipo de conteúdo lá, mas não tenho a pretensão de mudar o conceito de ninguém sobre nada”, afirmou a jornalista.