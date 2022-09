Regina Duarte declara que rejeição a Bolsonaro é fruto da “completa ignorância”

Atriz foi secretária de Cultura do governo Bolsonaro e desde então não saiu dos holofotes políticos

Regina Duarte usou as redes sociais para dizer que a rejeição ao presidente Bolsonaro é fruto de uma “completa ignorância”. A atriz publicou o vídeo com uma trilha dramática ao fuindo e declarou um texto sobre o assassinato dos ex-presidentes. Regina ainda faz uma comparação esdrúxula com Bolsonaro . Afe!

“Em certa medida, boa parte da repulsa e da rejeição ao presidente Bolsonaro se deve também a uma completa ignorância. Ignorância que é fruto de uma propaganda massiva, diária e sem tréguas que vem massacrando os brasileiros há mais de três anos e meio contra seu presidente eleito democraticamente”, diz a atriz.

E não parou por aí: “Isso acaba por convencer uma boa parte do eleitorado de que nada no Governo Bolsonaro é positivo”, opina Duarte.

O vídeo foi publicado depois de uma série de artistas publicarem o vídeo em apoio ao candidato à presidência Lula, com o vídeo “Vira Voto”.