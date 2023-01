Regina Duarte ataca Cláudia Raia: “Fraudadores satanistas”

Atriz grávida foi autorizada a captar R$5 milhões após desbloqueio do pedidos da Lei Rouanet

Dona Regina, brincar com grávida não é brincadeira, hein? Eu se fosse a senhora tomaria mais cuidado com a nova mamãe do pedaço. Aloca! Regina Duarte partiu para cima de Cláudia Raia após a atriz ter R$5 milhões desbloqueados pela Lei Rouanet. A bolsonarista usou as redes sociais para criticar a postura da atriz e chegou a invocar Satã.

“Uai, mas não era picanha e cervejinha pro povo? Lulistas, golpistas, comunistas, fraudadores satanistas”, diz a mensagem. Depois, ela apagou o texto.

A atriz não recebeu nenhum dinheiro até o momento, mas já recebe o ranço dos bolsonaristas de plantão.