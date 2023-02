Regiane Alves assume namoro e curte desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro

Atriz está namorando Duda Peixoto, empresário carioca de 48 anos

Toda apaixonada! Regiane Alves está com um novo affair desfilando pela Marquês de Sapucaí. A atriz apareceu no maior love curtindo Duda Peixoto, empresário de 48 anos. O muso já é considerado o novo namorado da morena depois de curtirem juntos o Camarote Mar.

Duda Peixoto ainda tem um filho do seu relacionamento anterior. Enquanto a atriz, não aparece com um novo namprado desde 2020, quando terminou a sua relação com Guilherme Bottura.

Felicidades ao casal! Ainda bem que conseguiram aproveitar as festança com os foliões.