Regé Jean-Page, da série ‘Bridgerton’, é eleito o homem mais bonito do mundo

De acordo com o jornal Metro, as pesquisas científicas e análises matemáticas chegaram ao resultado que o ator tem uma beleza quase perfeita

Olha ele! O nosso queridinho de ‘Bridgerton’ pode não estar mais na série, mas tem ganhado ainda o nomes nos holofotes do mundo da beleza. Regé Jean-Page foi apontado pela ciência como o homem com a beleza mais perfeita do mundo, com 93,63% de perfeição para a Proporção Áurea Grega de Beleza Phi.

Quem aparece em segundo lugar, é Chris Hemsworth, com 93,53%. Em seguida, os destaques são: Michael B. Jordan, com 93,46%, e Harry Styles, com 92,30%.

Um passarinho verde ainda me contou que ele só está em primeiro lugar na lista por causa do seu rosto e seus olhos castanhos. Querendo ou não, amo todos. Aloca!