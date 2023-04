Regado à Cola-Cola: Vaza vídeo de Datena e Boulos falando sobre as eleições

Vídeo vazou nas redes sociais e os fofoqueiros que amam uma politicagem já começam a calcular a corrida para a vitória

Começamos a corrida para as eleições de 2024? Podemos dizer que sim, porque os partidos já começaram a calcular as jogadas para garantir o melhor posicionamento e a tão sonhada vitória. Um vídeo vazou nas redes sociais com Boulos e Datena planejando suas jogadas políticas para garantir a vitória entre os partidos políticos.

“Muito mais legítimo a eleição do PSOL, que é um partido que está surgindo com força importante. Tem o único cargo de esquerda capaz de ser o substituto do Lula e o PT não aceita isso, vai querer fazer o Haddad, não quer que você seja eleito”, diz Datena a Boulos.

No vídeo, podemos ver que a conversa foi regada a cerveja, vinho e Coca-Cola. Datena não deixa de dar a sua opinião sobre a candidatura de Boulos e ainda cita Lula na conversa. “Como peitar o Lula?”, diz o jornalista dizendo que se o presidente naufragar na economia do país, ele puxa Boulos.