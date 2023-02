RedeTV transmitirá show de Rihanna no Super Bowl

O jogo acontecerá no dia 12 de fevereiro no Arizona, em Phoenix

Olha só hein? Já vejo a audiência dando show com os fãs de Rihanna em peso para verem o intervalo do Super Bowl. De acordo com Léo Dias a transmissão do show da cantora no evento acontecerá na RedeTV no dia 12 deste mês.

Para quem não está sabendo, trata-se do intervalo do Super Bowl, que acontece em Phoenix, no Arizona. A cantora foi nomeada como atração principal da noite e não deixou de se preparar para a tal apresentação, animando os fãs.

Vale ressaltar que sua última aparição foi com ‘Lift Me Up’, desanimando os fãs que esperavam um comeback daqueles de tirar o fôlego.