RecordTV flagra soldados do Exército possíveis atos sexuais

Helicóptero flagrou os militares descamisados sentados atrás de uma pedra em possível atividade de sexo

O exército ficou ainda mais evidente depois da presidência de Jair Bolsonaro que ficava na importância deles para a ordem do Brasil. Acontece que o helicóptero da Record no ‘Balanço Geral RJ’ flagrou os militares em um momento bem íntimo. Descamisados e atrás de uma pedra no canal Barra Funda eles aproveitavam o tempo livre.

🚨 SIGILO S/L: Record TV flagra soldados do Exército em ato suspeito. O que será que tava rolando? 🤔 pic.twitter.com/fjDYgHYQrs — POPTime (@siteptbr) March 2, 2023

Os internautas não perdoaram e postaram que o ator que eles praticavam ali tinha a ver com o ato sexual. Será? Duvido de nada…