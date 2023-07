Record avalia se não é oportunismo colocar Godoy na Fazenda por causa de Preta Gil

A cúpula da Record e do reality que movimenta a emissora discute se não pegaria mal colocar o personal trainer em consequência do enfrentamento do câncer de Preta Gil

De acordo com Daniel Castro, do Notícias da TV, Rodrigo Godoy é um dos possíveis participantes do reality da emissora, A Fazenda. O que está pegando para a direção do programa é a dúvida em colocar o personal trainer que deu o que falar sobre sua antiga relação com Preta Gil, que está enfrentando um câncer de intestino.

Os diretores da emissora estão avaliando se a presença do personal no programa não seria prejudicial a saúde da cantora que já mostrou estar sofrendo bastante com toda a polêmica envolvendo o seu nome.

Rodrigo foi o segundo marido de Preta, eles se casaram em 2015 e agora, em meio ao enfrentamento da doença por Preta, ele surge com um novo affair e as notícias de traição. A cantora acabou o casamento em meio a turbulência.