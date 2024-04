Recém-saída do BBB 24, Bia é esperada na porta do hotel do RJ e cai no chão com os seus fãs

Depois de uma sexta-feira repleta de compromissos dentro dos estúdios Globo, onde ela gravou chamada por Fantástico, por Globo News, pras novelas da Globo, fez Ana Maria Braga e outros programas, a eletrizante Bia do Brás – como vem sendo chamada pelo público – ainda teve energia para interagir com seus fãs na porta do hotel em que está hospedada no RJ.

Recém-saída com o quinto lugar do reality da TV Globo, Bia teve um futuro promissor, pois várias empresas já estão tentando em contato para ter a paulista como garota propagada. Vocês podem não gostar da moça, mas não dar para negar que ela nasceu para o mundo do entretenimento.