Recebida pela Heineken e pelo Itaú, Madonna já está em terras cariocas com direito a uma olhadinha do Copacabana Palace

Amorress, a Madonna já está respirando o mesmo ar que a genteee! Meu Deuus, a minha rainha está em terras cariocas!!! Quem mais vai lá para a porta do Copacabana Palace vê se consegue, ao menos, um rápido “oi” de Madonna diretamente de seus aposentos.

A cantora norte-americana desembarcou na capital carioca na manhã desta segunda-feira (29) e já foi recepcionada pela Itaú e Heineken, que são os maiores patrocinadores do show que vai ser realizado na Praia de Copacabana neste sábado (4).

Já podemos ver inúmeros displays pelo bairro de Copacabana com a frase “ Welcome Queen” da Heineken e parece que o Itaú adesivou toda a extensão do metrô Cardeal Arcoverde, que fica próximo do local do show, divulgando o show de Madonna.

E o que eu posso falar deste túnel que levará a rainha do pop do Copacabana Palace diretamente para o palco? Sim, meus amores, exatamente como rolou no show do Alok.