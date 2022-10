Recaiu: Maitê Proença e Adriana Calcanhotto voltam a se seguir no Instagram

A atriz e a cantora pararam de se seguir em início de agosto após polêmicas, rompendo o relacionamento que tinham

Se até nós recaímos quem são as famosas para não recair? Faz um tempo que eu disse para vocês que Adriana Calcanhotto e Maitê Proença tinham decidido cortar a relação e os laços. As duas trocaram unfollows nas redes, mas parece que a recaída foi mais forte e as duas voltaram a se seguir, aumentando o boato de uma possível reaproximação.

O término entre as duas aconteceu depois de declarações polêmicas de Maitê Proença na mídia, deixando a relação das duas escancarada. Vale ressaltar que as duas sempre tiveram uma vida mais sossegada.

“Adriana nunca se sentiu confortável com a exposição de sua vida pessoal e o namoro com uma atriz famosa trouxe esse incômodo”, contou um amigo da cantora.