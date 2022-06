Rebeca Abravanel veio dos EUA para receber Troféu Imprensa

Nelson Rubens conta mais detalhes da cerimônia que vai ao ar este sábado (11) no SBT

O Troféu Imprensa está dando o que falar e nós já não estamos aguentando de tanta curiosidade para saber tudo que rolou na cerimônia mais importante da TV brasileira que premia as produções do ano de 2021. Rebeca Abravanel veio dos EUA só para receber a premiação e já adianta que não quer trabalhar na TV, deixando o caminho livre para Patrícia.

“Não será no domingo, dentro do programa Silvio Santos, vai ser no sábado. Hoje foi a premiação, tirei foto com a Rebeca Abravanel”, disse Nelson Rubens no TV Fama, mostrando sua foto ao lado da filha de Sisi.

Nelson ainda disse que o caminho de Patrícia está livre para atuar na TV do seu pai, Silvio. “Ela veio especialmente para receber o prêmio, ela mora nos Estados Unidos com o Alexandre Pato e não quer dar sequência a carreira dela de apresentadora”, contou.

Não é de hoje que a participação de Patrícia no SBT é muito comentada como a substituta de Silvio. Vem aí!