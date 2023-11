Rebeca Abravanel está grávida de um menino

O Teleton esse ano foi recheado de surpresas e Rebeca Abravanel não deixou de transformar o palco da cerimônia em seu chá revelação do sexo do seu bebê com Alxandre Pato. A filha de Silvio Santos revelou que está esperando um menino e curtiu ao lado da irmã, Patrícia Abravanel e Celso Portiolli.

Para fazer a revelação, a famosa então abraçou a convidada que estava usando a cor do sexo de seu bebê.

Então, a comunicadora escolheu a convidada que estava usando um look azul. Depois da revelação, ela abraçou seu esposo, que saiu da plateia e foi até ela celebrar o momento especial com o público do SBT.