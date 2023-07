Reality da Paramount Rio Shore, está causando pelas cenas de sexo explícito

O reality divulgou um teaser do programa e mostra o ‘surubão’ que aconteceu na terceira temporada do programa com os diversos participantes

As fofoqueiras estão fogosas com os teasers do Rio Shore da Paramount. No teaser eles mostram quase tudo e não deixam esconder que a curtição é essa, servir entretenimento com muitas brincadeiras bobas e gostosas. O reality já está viralizando nas redes. Um dos participantes chega a reclamar do barulho dos casais. “Que p*rra é essa, irmão? É cachorro transando?”, disparou. “Parece uma sinfonia, a porrada estancando. Os caras são dois malucos desse tamanho. O Rick tem 1,80 e o outro tem 2 metros. A porrada come e eu não consigo entender nada”, completou. Alguns internautas chegaram a dizer que os sexos gays que aconteciam no reality era uma forma de mostrar aos héteros que gays também se divertem. Gente o que tá rolando na nova temporada de Rio Shore? 🫣😳 pic.twitter.com/XpofXKtB0q — Alfinetei (@ALFINETEI) July 16, 2023