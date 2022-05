Reality com Felipe Titto e Caio Castro é fake! Produtor rouba participantes e some

Jaffer Henrique Estrela é acusado de aplicar golpes em participantes e funcionários da ‘Mansão Digital’

Meu Deus, parece até um filme, mas não é só a realidade brasileira mesmo. A gente estava achando tudo de bom um reality show comandado por Felipe Titto e Caio Castro até descobrirmos que era tudo mentira e que o produtor, Jaffer Henrique Estrela, está sendo acusado de aplicar golpes na equipe, de acordo com o site Notícias da TV, de Daniel Castro.

O reality aconteceria em uma mansão em Joá, no Rio de Janeiro, e juntaria 24 jovens sem acesso ao celular para idealizar o projeto de ‘Mansão Digital’. A ideia caiu por terra quando os influenciadores Felippe Barcelos e Pedro Marinho foram afetados pelo golpe de Estrela. O primeiro perdeu R$ 2,5 mil, o outro teve um prejuízo de R$ 182.

“Eles me disseram que ia ter Caio Castro comandando uma equipe, Felipe Titto outra, e me mandaram um vídeo da RedeTV! falando sobre esse reality. Então me passaram o contato da produção, conversei, fiz o depósito, e depois disso a produção não me respondeu mais”, conta Felippe ao site Notícias da TV.

O produtor teria ainda oferecido o prêmio em dinheiro para o Pedro depois que ele fizesse o pagamento de R$50 mil, mas como o influenciador já teria participado de outro reality achou a história estranha. “Ele falou: ‘Todos os realities são assim’. Disse que participei de um, ele respondeu: ‘Então o que você participou realmente não era para você ganhar, porque todos são assim, todos são combinados quem ganha, inclusive BBB, e Fazenda”, lembrou.

A ‘Mansão Digital’ chegou a ser comunicado como um grande produto, e a notícia foi dada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, em junho de 2021. Só hoje ficamos sabendo que tudo não passa de um golpe para arrancar dinheiro dos possíveis participantes.