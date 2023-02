RBD: Maite Perroni revela sexo do seu bebê

A eterna RBD anunciou a gravides no dia 6 de janeiro.

Em entrevista a uma revista mexicana, a atriz, cantora e eterna Rebelde, Maite Perroni revelou que está esperando uma menina, fruto do seu relacionamento com o produtor Andrés Tovar.

Na entrevista, Maite conta que, apesar de sempre ter sonhado com a maternidade, ela lhe parecia algo muito distante, e garante que ser mãe é uma consequência do amor.

“Para mim, a maternidade era uma ilusão e um conceito muito romântico do que é dar à vida, trazer um ser humano para este mundo e como é bom poder me conectar com esse ser que vai vir para o planeta. É consequência do amor, de uma família, de um companheiro e de uma decisão de vida. Sempre pensei em viver esse processo como mulher, mas via de uma forma muito distante. Claro que queria ser mãe e ter uma família, mas não sentia que fosse algo de imediato”, relatou Maite.

Por fim, a nossa eterna Lupita, afirmou que a sua gravidez veio no melhor momento possível de sua vida.

“Para mim, foi muito importante poder me desenvolver profissionalmente, viajar, ter minha autonomia e minhas próprias experiências. Agora, chegou o momento perfeito em que me sinto uma mulher muito consciente do que estou vivendo”, finalizou a atriz.