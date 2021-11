Ravi vai descobrir que Túlio e Ruth são amantes

Na novela Um Lugar ao Sol, Ravi descobre que os vilões Tulio e Ruth possuem um caso extraconjugal e decide contar para Christian

Esse Ravi, mais esperto que metade dos personagens de “Um Lugar ao Sol”, desta vez ele descobrirá que Túlio e Ruth são amantes.

Trama agitada, é assim que a gente gosta! Desta vez o babado vai girar em torno de três personagens, o carismático Ravi e dos vilões Tulio e Ruth.

Túlio (Daniel Dantas) é amante de Ruth (Patty de Jesus), ele é casado com Rebeca (Andréa Beltrão), mas mantém esta relação extraconjugal com a colega de trabalho. Ambos trabalham na empresa de Santiago, os Supermercados Redentor.

Túlio e Ruth são amantes e trabalham nos Supermercados Rendentor. Foto: Resumo das Novelas.

Bom, apresentações feitas, vamos ao que interessa! Você deve estar pensando como Ravi irá descobrir o romance entre os dois vilões da trama e eu conto tudo!

O babado tem início quando Ravi percebe que a camisa de Ruth está suja de sangue no punho. A mancha acaba chamando a atenção do melhor amigo de Christian (Cauã Reymond), pois está exatamente igual à da camisa de Tulio quando ele matou um inseto no carro em que Ravi dirigia.

Christian pensa em desmascarar Túlio, mas não conseguirá. Foto: Hugo Gloss

Diante disso, Ravi liga os pontos e conclui que os dois são amantes. Logo em seguida ele procura Christian e conta tudo! O protagonista ouve o amigo e chega à conclusão de que os amantes devem ser desmascarados.

Mas Túlio terá uma carta na manga contra Christian… ele também descobrirá a farsa envolvendo a morte de Renato. Ele e ainda chantageia o rapaz no intuito de que ele não tome posse da presidência da empresa. Ele ameaça Christian dizendo que contará tudo à Barbara (Alinne Moraes) e Santiago (José de Abreu)… ihhh, gente ruim heim…