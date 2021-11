Globo esclarece: Camila Queiroz NÃO FOI DEMITIDA.

A Rede Globo veio a público esclarecer que a atriz Camila Queiroz, a Angel de Verdades Secretas não foi demitida.

A emissora se pronunciou quanto ao rompimento de parceria com a atriz que interpreta Angel em Verdades Secretas.

O assunto rendeu e a Globo resolveu se posicionar quanto às fake News que povoaram muitos sites de notícias sobre a saída de Camila Queiroz de Verdades Secretas e consequentemente da emissora carioca.

Um das afirmações que foi desmentida pela emissora é que Camila teria sido demitida. A rede Globo revela que esta notícia não é verdadeira, pois a atriz trabalhava por obra e seu contrato expirou no dia 10 de novembro. As partes não conseguiram chegar a um acordo, mas importante ressaltar que o contrato foi cumprido até o final do prazo estipulado.

Camila participará do amigo secreto do Fantástico. Foto: Reprodução

A emissora também desmentiu mais duas notícias: a de que Camila teria sido desconvidada do amigo secreto que acontecerá no Fantástico e de que processaria a atriz.

A Rede Globo alegou também que Camila não foi cortada da vinheta de final de ano da emissora, já que alguns sites noticiaram que ela não estaria no vídeo institucional que a empresa promove nas épocas festivas de final de ano.

A Globo resolveu se pronunciar desmentindo notícias falsas. Foto: Vogue.

Havia também um boato de que a Globo teria proibido que seus portais publicassem qualquer notícia relacionada à atriz. A emissora também desmente esta afirmação dizendo que: “Não há e nem houve qualquer orientação editorial dos portais da Globo para deixar de publicar notícias sobre a atriz. A Globo se pauta por seus princípios editoriais e não deixa de publicar fatos do interesse do público. Mas, obviamente, não repercutirá fake news.”

Cartinhas na mesa, preto no branco, daquele jeitinho Globo que a gente conhece!