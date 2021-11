Túlio desconfia do envolvimento de Christian com Ravi.

Na novela Um Lugar ao Sol, o vilão Túlio descobrirá a relação de amiade entre Christian e Ravi, amigos de infância na trama.

Christian vamos ser mais espertinho? O protagonista se descuida e dá pistas de seu relacionamento com Ravi.

Que Christian (Cauã Reymond) e Ravi (Juan Paiva) são amigos de infância. Disso todos nós já sabemos, mas quem não sabe e nem pode sonhar com esta relação é Túlio (Daniel Dantas), e os motivos eu nem preciso revelar nesta coluna não é mesmo?

Pois bem, Túlio, invejoso que só ele, já vem tentando boicotar Christian de todas as maneiras dentro do Supermercados Redentor, além de envolver o protagonista indiretamente em seus golpes sujos.

Christian e Ravi possuem amizade desde o orfanato. Foto: Diário do Nordeste.

Túlio vai se sentir incomodado com a preferência de Santiago (José de Abreu) por Christian. Com isso, na intenção de prejudicar o concunhado, Túlio irá dar um jeitinho de afastar Ravi de seu trabalho, ou seja, vai rolar demissão. Mas Christian, amigo de longa data de Ravi, irá interceder pelo rapaz…

Túlio perceberá a proximidade dos dois rapazes, que na visão alheia possuem uma relação de patrão e empregado. Ao brotar a sementinha da desconfiança, o vilão começará a vasculhar a vida do mocinho e descobrirá que ele é irmão gêmeo de Renato e que assumiu a identidade do próprio. Pas-sa-da!

Túlio se incomoda por Christian ser o preferido de Santiago. Foto: Reprodução.

Mas o que túlio não contará é que Christian também sabe do seu segredo: seu caso com Ruth (Patty de Jesus). O protagonista fará um acordo com o vilão da trama e os dois manterão sigilo sobre os segredos.

Quem tem uma carta na manga, tem tudo né Christian?