‘Um Lugar ao Sol’: Ravi culpa Christian por mortes, até a de Túlio

Os últimos capítulos da novela prometem muitas verdades e inverdades à tona deixando os telespectadores aflitos

Eu tô CHO-CA-DA com as informações quentíssimas que acabei de ter sobre os últimos capítulos da novela Um Lugar ao Sol. Ravi, Juan Paiva, jogará tudo no ventilador culpando Christian, Cauã Reymond por várias mortes, incluindo a de Túlio, Daniel Dantas.

Ravi culpa Christian por mortes, até a de Túlio (Foto: Reprodução)

Mesmo depois que o vilão e Ruth, Pathy Dejesus, tenham morrido em um acidente de helicóptero, Ravi usará o fato ao seu fator para incriminar o Christian e culpá-lo. Ele ainda culpará o marido de Bárbara, Alinne Moraes, pela morte de Joy, Lara Tremouroux:

– A Joy sempre me alertou e eu não acreditava. Pra você era bom, claro: me manter ali, na coleira.

– Ravi, eu te dei casa, comida, educação. Eu salvei a vida do teu filho.

– Salvou, sim. E faz questão de me jogar tudo na cara, que é pra eu continuar devedor, refém, em silêncio.

Depois disso, Ravi fará as acusações diretas sobre Christian ter usado Lara, Andréia Horta, e mentido para ela ao assumir a identidade de Renato. eita, o bicho vai pegar.

Ravi conta sobre mortes e culpa Christian (Foto: Reprodução)

– Mil vezes eu me arrependo de ter feito o que fiz, mas eu não tive alternativa, caramba! Eu não tive escolha. Ou você queria o quê? Que eu me apresentasse pra ser preso, é isso? – questionará Christian.

– Você deixou a Lara chorar a tua morte e sabe que isso não tem volta. Sabe que ela não vai perdoar, mas, mesmo assim, você não abandona o jogo e quer dobrar a aposta, e enrolar ela outra vez. Quer dizer… Você não aprendeu nada. Desde que você assumiu a vida desse cara, será que você não percebe? Todo mundo que chega perto se queima: a Joy, o Túlio, a Ruth… E agora você quer o quê? Fala! Que eu morra também, porque sei quem você é?

Eu não sei vocês, mas tô muito ansiosa para saber qual vai ser o final escolhido para a trama que não parece ter fim, cada hora uma treta nova. Amandoo.