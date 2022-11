Raul Gazolla se revolta com discurso de pastor no enterro de Guilherme de Pádua

Ator usou suas redes sociais para mostrar a sua indignação diante ao discurso do pastor que orou pela alma do assassino de Daniela Perez

O enterro de Guilherme de Pádua ocorreu nesta segunda (07), mas o que não deixamos de notar foram os stories de Raul Gazolla que não deixou de comentar sobre as palavras que o pastor usou para velar o corpo do pastor. Na ocasião, o pastor disse que ele não era um monstro e Raul rebateu.

“Ontem foi o enterro do assassino da Dani, e o pastor que rezou a missa disse que ele não era um monstro. Eu não sei nem dar nome para uma pessoa que mata uma menina de 22 anos com 18 facadas, 15 no coração e 3 no pescoço”, iniciou.

Raul ainda opina que monstro não combina com Pádua. “Se ele não é um monstro, nós temos que arranjar uma palavra mais forte ele”, disse.

“Mas eu fiquei pensando sobre justiça divina, que tarda, mas não falha. Ele foi condenado a 29 anos de prisão, mas cumpriu menos de 6. O resto ele ficou em liberdade e foi ser pastor de igreja. Agora, aos 53 anos, ele morreu”, completou.