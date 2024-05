Raul Gazolla dispara para marido de assassina de Dani Perez: “Casou com o demônio”

Todos nós sabemos e acompanhamos a história de Daniella Perez, filha de Glória Perez, que foi assassinada aos 22 anos no começo dos anos 1990. Raul Gazolla, que foi namorado da atriz, esteve no programa “Vem com a Gente”, na TV Band, apresentado por Gardênia Cavalcanti, e contou que o atual marido de Paula Thomaz se casou com um demônio.

“Tudo que você vive intensamente, alegria ou tristeza, quem sente são suas células. A Dani foi assassinada, eu tinha 36 anos e é aquela dor que você abranda com o tempo, mas ela nunca sai do seu corpo”, iniciou o viúvo da atriz Daniella Perez.

Foi então que ele comentou o primeiro infarto que sofreu quase 20 anos após a morte da mulher com quem ficou casado por dois anos. “O primeiro infarto foi aos 54 anos, quase 20 anos depois [do assassinato de Daniella]”, continuou Raul.

Em seguida, Gazolla chamou os dois condenados pelo crime, Guilherme de Pádua e sua mulher, Paula Nogueira Thomaz, de “demônios”.

“Um já foi graças ao demônio [Guilherme morreu em 2022 vítima de infarto] enfim e a outra está aí, trocou de nome e casou novamente. Convenceu o marido que era tudo uma fake news [que teria participado do assassinato de Daniella Perez]. Eu não sei como alguém acreditou que a mulher não estava envolvida. Houve um julgamento, um processo, ela que deu três facadas no pescoço da Dani, não quero levar esse assunto adiante, mas casou e teve um casal de filhos, que não tem culpa absolutamente de nada. Mas eu já falei uma vez, vou falar de novo pra esse rapaz que se casou: não faz xixi fora do penico não que você não acorda no dia seguinte, que você casou com o demônio disfarçado de anjo”, desabafou Raul.