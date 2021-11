Ratinho vai apresentar o primo pobre do “The Masked Singer Brazil”

Devido à baixa audiência de seu programa, Ratinho irá apresentar cópia pobre do The Masked Singer Brazil, exibido pela Globo.

Por conta da baixa audiência de seu programa, Ratinho vai investir em formato semelhante ao reality musical da Globo, só que numa versão sem glamour…

O SBT muitas vezes prima pela falta de criatividade. Sim minha gente, muitas vezes a emissora aposta em formatos já existentes em outras emissoras. É quase aquele meme: Pode copiar, só não faz igual… este é o exemplo do Wall Duet que será promovido por Carlos Massa em seu programa.

O primeiro programa desta série já está gravado, mas sem data de estreia. Foto: Na Telinha UOL.

Sempre de olho no sucesso das concorrentes, a emissora de Silvio Santos aposta em fórmulas usadas por outras emissoras, faz algumas modificações e coloca no ar sua “Novidade”. Desta vez o Programa do Ratinho irá investir no reality estilo “The Masked Singer Brazil”. A essência deste tipo de reality show onde famosos cantam fantasiados, recebem notas dos jurados e a cada eliminação um artista é eliminado e revelado não é uma exclusividades da Globo. Já que na Ásia o reality é um grande sucesso, sendo exibido em vários países.

O quadro que estará no Programa do Ratinho tem um objetivo: aumentar a audiência de um programa que possui formato desgastado e não apresenta novidades há muito tempo. Com isso pessoas tentarão adivinhar por trás de um muro cenográfico quem é o famoso que está cantando. O primeiro programa já foi gravado mas não possui ainda uma data de estréia.

O formato Wall Duet é sucesso em vários países da Ásia. Foto: Área Vip.

Talvez a baixa audiência e o desgaste do tão datado e antiquado programa de Carlos Massa precise muito mais que uma cópia simplória do reality musical exibido pela Globo.

Uma diquinha Carlos Massa: Misturar política com entretenimento é o mesmo que fazer um suco de laranja e colocar óleo de cozinha nele. Você bebe esta mistura?