Ratinho revela insatisfação com Gugu Liberato: “Roubou ET e o Rodolfo”

O apresentador contou detalhes sobre sua chateação em entrevista ao “Programa de Todos os Programas”

Essa veio das minas fofoqueiras vizinhas aqui perto do meu apê no Leblon. Ratinho revelou que tem uma faísca de chateação com Gugu Liberato. O apresentador contou detalhes sobre o caso em entrevista ao “Programa de Todos os Programas”. De acordo com Ratinho, Gugu roubou a dupla de ET e Rodolfo para o ‘Domingo Legal’.

“Estava chateado que ele tinha roubado o ET e o Rodolfo de mim. Ele comprou, ofereceu um salário melhor e eu nunca segurei ninguém! Nunca me atrevi a segurar ninguém para trabalhar comigo”, disse Ratinho.

Ele ainda finaliza: “Fiquei [chateado] porque eu gostava dos dois, do ET e do Rodolfo. Mas toquei minha vida, não mudou nada, tranquilo”, acrescentou.