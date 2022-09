Ratinho erra ao mandar indireta para William Bonner e Renata Vasconcellos

O apresentador alfinetou os apresentadores do JN durante uma entrevista com o candidato à presidência, Ciro Gomes.

Gente, eu amo o Ratinho! Amo desde quando ele apresentava o programa ‘190’, na emissora CNT. Confesso que ele é o máximo e que sou garota de auditório dele, mas ele erra ao querer confrontar os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos.

Até porque Ratinho, basta olhar a sua entrevista com o candidato Jair Messias Bolsonaro, que na verdade mais parecia uma conversa entre dois camaradas, já que em momento algum você o confrontou.

É fato que existem diferenças e favoritismos de sua parte nas entrevistas com os candidatos. Diante disso, creio que essa sua indireta não foi feliz, meu querido ídolo.

Afinal, como é que funciona isso? Só é válida essa diferença quando favorece o seu favoritismo?

Para quem não sabe, durante o seu programa, nesta segunda-feira (19), Ratinho mandou uma indireta aos apresentadores do Jornal Nacional da Rede Globo, William Bonner e Renata Vasconcellos. “Eu não fico cutucando nenhum candidato”.

No momento, o apresentador estava entrevistando o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, e soltou a seguinte afirmação: “Ciro, eu quero fazer uma pergunta que… Aqui, na verdade, eu não fico cutucando nenhum candidato, não. Eu só pergunto o que tem que perguntar, para não… ‘Ah, tá do lado daquele, tá do lado daquele outro’. Não tenho esse negócio”.