Ratinho dispara sobre Clodovil: “Foi direto para o inferno”

O apresentador do SBT esteve no podcast ‘MF Cast’ e revelou que já teve arranca rabo com Clodovil que sempre teve opiniões fortes

Ratinho contou tudo no podcast ‘MF Cast’, inclusive falou sobre Clodovil, com quem já comprou tretas por causa da sua opinião forte sobre tudo. O apresentador contou que Clodovil deve estar no inferno e que ele sempre foi muito realista diante a todas as temáticas. “Esse é uma mala, um inferno. Clodovil foi direto para o inferno. Clodovil é um cão, mal criado, vish, Deus me livre, difícil de lidar, comigo ele achou um cara bão, porque ele humilhada todo mundo e eu disse para ele não gritar comigo”, disse. “No final da vida ele morreu meu amigo, muito realista, casca dura, falava muito a verdade. Quando ele falava dos desfiles [Parada LGBTQIA+] ele falava, como um cara vai pedir respeito para ficar pulando pelado, e ele tinha razão”, completou.