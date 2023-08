Ratinho acha o Padre Juarez bonito e já reparou na “mala” do Padre Alessandro

Em entrevista para o podcast ‘Ticaracatica’ o apresentador rasgou o verbo e não teve papas na língua na hora de falar sobre a beleza dos padres

As minhas amigas freiras de Brasília estão enlouquecidas com as declarações do lendário Ratinho no podcast ‘Ticaracatica’. O apresentador contou que acha o padre Juarez bonito e ainda revelou que tem um padre que trabalha na sua rádio que chega sempre com a “mala” marcando e que ele tem até vontade de pegar.

“Sabe um padre bonito, é o padre Juarez, bonito, ele é jeitoso”, disse. Os apresentadores ainda falam das calças apertadas do Padre Fábio de Melo que deixa à mostra o volume da “mala”.

Não demora muito para que Ratinho fale sobre um padre que trabalha na sua rádio. “Tem um tal de padre Alexandre [que na verdade é Alessandro] com calças brancas, ele fica com uma mala, parece que ele vai viajar, ele tem programa na minha rádio. Um chapéu branco e a batata, dá vontade de pegar”, finalizou.