Rascunho automático

Segura a gatinha que está chegando para agitar o ‘Rock the Mountain’ em Petrópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 9 e 10 de novembro e 16 e 17 de novembro. Após a sua apresentação no Rock In Rio, muitos disseram que ela não se apresentaria mais em festivais, mas agora ela vem com tudo para a edição de 2024.

A cantora foi anunciada como uma das headliners. Junto com ela, o evento organizou ‘O Grande Encontro’, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

Pabllo Vittar, Joelma, Seu Jorge e muito outros artista já estão confirmados no line-up do festival e os ingressos já estão sendo vendidos.