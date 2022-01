Para Antonia Fontenelle, Vamp se resumiu em duas situações: Calote e pão seco no café!

Antonia Fontenelle contou no podcast de Carioca e Bola sobre sua participação em Vamp e disse que comeu um pão seco e levou calote da Globo.

A apresentadora e atriz esteve no Podcast de Bola e Carioca e contou babados sobre a Globo.

Antonia Fontenelle engaja né amores? Convidar a apresentadora para entrevistas é certeza de que você conseguirá extrair muito conteúdo, pois ela não faz tipo. Você pode não concordar com suas posturas ideológicas ou políticas, mas não podemos negar que Fontenelle é a máxima da sinceridade!

A dona do canal “Na Lata” esteve no podcast de Carioca e Bola (ex-Pânico) e contou sua primeira experiência com a tv Globo… vai vendo bebês…

Antonia contou que foi fazer figuração na novela Vamp, grande sucesso dos anos 90 na emissora. Ela revelou: Eu fui tão maltratada! Era figuração, eu não sabia o que eu tava fazendo. Me deram um pão seco e eu morrendo de fome, me trataram muito mal. Nunca recebi o dinheiro da figuração!”

Antonia ainda contou para os apresentadores que devido a este episódio, resolveu voltar para o teatro. Mas lá também sofreu críticas por conta de seu sotaque nordestino. A apresentadora conseguiu tirar seu DRT (registro de artistas) e ainda confessou que nunca gostou de fazer novela.

Ai Dona Globo, já estava até pensando em fazer uma pontinha em Pantanal, mas depois da “Festa do pão seco”, vou ficar por aqui mesmo!