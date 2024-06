Raquele canta com Thiaguinho em Parintins

Ai que TUDOOOOOOO! Raquele Cardozo, ex-BBB, esteve presente no show do Thiaguinho nesta última quinta-feira (27/06) juntamente com outros participantes do reality de 2024. O show foi realizado no Amazonas, em Parintins. Não só o show deixou o público de queixo caído, mas também Raquele cantando juntamente com Thiaguinho.

A ex-BBB deixou todo mundo chocado com seu talento. Só aconteceu porque, depois de muitos pedidos do público, o cantor famoso chamou Cardozo para subir no palco e cantar com ele. Ela mandou bem e soltou sua bela voz.

Por meio de um story no instagram, a doceira agradeceu pela oportunidade e postou um vídeo ao lado dele no show.

“Thiaguinho, você é gigante! Você é incrível! Essa noite vou guardar pra sempre no meu coração”, afirmou ela.