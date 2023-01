Rapper Orochi é preso por porte de arma de fogo, em Búzios

Após prestar depoimento, o cantor foi liberado pela polícia.

É meus amores, a internet não é terra de ninguém como muitos por aí pensam não. Nem sempre pode-se postar o que quiser, achando que vai ficar por isso mesmo e esse é um bom exemplo. Na noite de ontem (04), o cantor Orochi foi preso por porte de arma, após o mesmo ter publicado imagens em seu instagram, portando um fuzil no último fim de semana.

As imagens citadas acima renderam um mandado de busca e apreensão na casa onde o cantor está passando suas férias, em Búzios. Nesta operação foram apreendidas: uma escopeta calibre 12, uma pistola calibre 9mm, um saco de comprimidos de ecstasy e uma quantidade não revelada de maconha.

Durante as buscas policiais, o cantor não estava na residência onde as armas foram encontradas. Mas com a ajuda da Capitania dos Portos, a polícia encontrou o rapper que estava em alto-mar, curtindo um passeio de lancha rodeado de várias mulheres.

Além de Oroch, outras três pessoas foram levadas para a 127ª Delegacia de Polícia, em Búzios (RJ), onde todos prestaram depoimentos e foram liberados.

Em nota, a polícia informou a população o que foi constatado com os depoimentos que foram colhidos no caso.

“O dono da arma, um policial militar que trabalhava na segurança de Orochi, se apresentou e foi constatado que a arma estava registrada em seu nome. Um segundo segurança, policial militar, também se apresentou e era o dono do veículo onde a arma se encontrava”, notificou.