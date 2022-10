Rapaz de 19 anos termina com namorada após descobrir que ela participou de ménage com seus pais

História viralizou nas redes sociais e o jovem deu detalhes do dia em que apresentou a namorada para os pais

Minha gente, que isso? Um filme? Parece até história inventada, mas não é. Nos últimos dias viralizou nas redes sociais a história de um rapaz que foi levar a namorada para conhecer seus pais. Mal ele sabia que ela já conhecia os dois, pois participou de um ménage com o casal do seu namorado, que se tornou ex tempos depois.

O desabafo rolou no fórum da plataforma Reddit e ele explicou detalhes da situação inusitada: “Depois que chegamos no meu apartamento, nós nos sentamos no banheiro (lugar mais privativo para conversar), porque ela disse que precisava contar algo para mim e que não poderia esperar. Ela só veio e disse isso, Perto do final do pultimo ano letivo, minha namorada e uma das suas amigas fizeam sexo com meus pais”, escreveu.

O rapaz ainda conta que no jantar de apresentação tudo tinha rolado da melhor forma possível e que ela se demonstrou um pouco nervosa, mas ele não desconfiou de nada, afinal ela estava conhecendo seus pais.