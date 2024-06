Ralf se despede de Chrystian após notícia de sua morte: “Meu irmão, não conseguimos nos despedir”

Recebi diversas ligações hoje pela manhã com diversas fofoqueiras me contando sobre a fatalidade que aconteceu com o querido Chrystian, ex-dupla de Ralf. O cantor morreu após passar mal e ficar internado em um hospital de São Paulo. A notícia foi confirmada pela família e sua dupla sertaneja de longa data usou as redes sociais para se despedir.

“Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz meu irmão Chrystian”, escreveu no Instagram.

Durante 40 anos José Pereira da Silva Neto, o Chrystian, formou uma dupla sertaneja com o irmão, Ralf Richardson da Silva, o Ralf. Eles lançaram 20 álbuns, 32 coletâneas e 2 DVDs acústicos, além de vídeos. A separação aconteceu em 2021.

“Eu assinei um contrato por cinco anos como você está sabendo para fazer essa carreira solo; Então, por no mínimo cinco anos, a dupla Chrystian e Ralf vai estar fora da ativa”, afirmou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, na época. O cantor não falou sobre possíveis brigas na época.