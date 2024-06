Ralf revela motivo de afastamento de Chrystian: “Não tenho arrependimento”

Ralf conversou com o ‘Fantástico’ após a morte da sua ex-dupla, Chrystian. Além de revelar por que a dupla sertaneja com o irmão chegou ao fim, ele explicou os motivos do rompimento da relação, contando que não tem arrependimentos na relação dos dois.

Ele contou que passou 4 anos sem conversar com o irmão. “Ele falou: pô, eu estou numa bolha, cara (…) Ele queria gravar com os universitários, ele queria gravar com as duplas que tão começando”, Ralf revelou alguns dos conflitos do interesse na dupla, mas reforçou que não houve briga. Depois que a parceria musical chegou ao fim de maneira definitiva, eles se afastaram naturalmente.

Ainda durante a entrevista, Ralf explicou o motivo pelo qual não procurou manter contato com o irmão: “Eu esperava que ele fosse me ligar porque ele desmanchou (…) eu precisava me frear nisso e procurar respeitar aquele momento que ele estava vivendo, que parecia tão feliz, de estar gravando com as pessoas que ele queria”, disse.

“Eu esperei muito. Eu esperei muito que ele me procurasse, para que eu não cortasse aquele momento que ele estava vivendo (..) eu não tenho arrependimento de nada. Eu só tenho o sentimento de ter ficado tanto tempo sem ver o meu irmão”, Ralf contou que não se arrepende, mas lamentou o afastamento e a despedida do irmão.