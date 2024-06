Ralf faz homenagem para Chrystian: “Nosso legado era maior que uma separação”

Três dias após a morte de Chrystian, seu irmão, Ralf, publicou uma linda homenagem linda para ele em suas redes sociais. Em um texto no Instagram, o sertanejo Ralf afirmou que a vida foi generosa com a dupla e destacou as saudades que tem sentido do irmão.

Em postagem no sábado (22), Ralf disse que “mesmo separados, em alguns minutos, antes de entrar no palco, eu refletia. A vida nos abençoou tanto e tanto , que muitas vezes conseguimos levar ‘Chrystian e Ralf’ no mesmo espaço de tempo e dia, o nosso legado, a nossa música. Em Minas Gerais, com você meu irmão, os fãs ouviam e curtiam ‘Chrystian e Ralf’. Eu em Goiânia, os fãs ouviam e curtiam ‘Chrystian e Ralf’ e às vezes coincidentemente no mesmo horário”.

E completou que isso o fazia pensar que o legado da dupla: “Era maior que uma separação. Nunca, nada, nem ninguém, nem nós mesmos, conseguimos separar ‘Chrystian e Ralf’. E como a vida foi generosa com ‘Chrystian e Ralf’. Saudades. Te amo muito e pra sempre”.