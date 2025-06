Raissa Barbosa revela que pai do bebê recusou convite para conhecê-lo: “Deixei meu orgulho de lado”

Gente, estava aproveitando a vitamina D que o solzinho vibrante no Arpoador dispõe, eis que fico sabendo que uma influencer levou um ghosting do pai de seu filho… Meu bem, o genitor da criança simplesmente sumiu e ignorou as mensagens dela como se nada tivesse acontecido! Amores, isso é extremamente revoltante e doloroso…

Acontece que, na última sexta-feira (20), a influenciadora e ex-peoa Raissa Barbosa usou as redes sociais para abrir o coração e expressar toda a frustração que sente após entender que o pai de Luan Ravi não tem intenção de conhecê-lo.

Nos stories, Raissa surgiu aos prantos e desabafou sobre o assunto afirmando que tentou aproximar o genitor do bebê, mas houve uma recusa indireta do ex-parceiro.

“Agora, uma coisa que só quem é mãe vai entender… eu mandei mensagem pro pai do bebê dando uma oportunidade pra ele conhecer o filho dele, e a resposta dele foi o silêncio”, escreveu.

Raissa Barbosa faz duro desabafo sobre ausência paterna de seu bebê (Reprodução/Instagram)

A ex-Fazenda 12 revelou que deixou deixou o orgulho de lado para promover um encontro entre pai e filho, mas o genitor não teve interesse em sequer reagir à mensagem.

“Quando o bebê nasceu muita coisa que eu pensava sobre outras pessoas mudou muito. Eu guardei todo o meu orgulho e fiz o que uma mãe faria por um filho, mesmo ele sendo um bebezinho, mesmo ele não entendendo agora.”

E continuou: “Mas eu senti no coração de mandar uma mensagem pro pai do bebê… avisar o horário da visita, avisar que ele poderia ir conhecer o filho dele, e a minha resposta foi o silêncio”, completou em lágrimas.

Amores, o que esse genitor está fazendo é de uma frieza absurda. Mas homem frouxo é o que não falta nesse mundo, não é mesmo?