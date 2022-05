Raissa Barbosa cobra senha de PlayPlus de Lucas Selfie e Victor Sarro investe: “Usava o da Record”

Ex-Fazenda cobrou o influenciador no Twitter sobre a possível mudança de senha da conta, mas Victor Sarro também perdeu o acesso

Quem nunca usou a conta do amigo para assistir aquele programa nas plataformas de streaming não vai saber a tristeza que é quando ele muda a senha (risos). Raissa Barbosa usou seu Twitter para cobrar a senha da conta de Lucas Selfie no Play Plus e Victor Sarro não ficou de fora dos comentários apostando que ele usava a conta da Record.

“Gente eu não tenho mais PLAYPLUS, eu usava o do Lucas Selfie. Tu mudou a senha foi?”, perguntou a ex-Fazenda. O influenciador respondeu que teria mandado uma mensagem para ela no WahtsApp explicando tudo.

Gente eu não tenho mas PLAYPLUS, eu usava o do @lucasmaciel tu mudou a senha foi ??????? Pq mudou a senha? Eu hein 🤡🤡🤡 — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) May 9, 2022

Victor Sarro que viu tudo isso acontecer de camarote não ficou de fora e apostou R$100 que Lucas usava a conta da Record, porque ele também usava. “Aposto 100 que o Lucas usava o da record hahhahahahah eu tbm usava! Se mudaram a senha, perdi o meu tbm hahahaha”, escreveu.

Aposto 100 que o Lucas usava o da record hahhahahahah eu tbm usava! Se mudaram a senha, perdi o meu tbm hahahaha — victor sarro (@victorsarro) May 9, 2022

Acabou a mamata, minha gente. Pode dar um jeito de colocar a mão no bolso e cada um ter a sua conta. Aloca.