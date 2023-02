Rainha Matos fala motivo sobre ter ido em encontro com Lula: “Contemplados por programas como ‘Minha Casa, Minha Vida'”

Blogueira usou as redes sociais para soltar o verbo diante dos internautas que questionavam sua ida ao encontro do presidente Lula e Janja, sua esposa

Rainha Matos está com a língua igual a um chicote e não tem papas na língua mostrando que não deve nada para ninguém. Depois que muitos internautas usaram as redes sociais para questionar o motivo da blogueira ter ido de encontro ao presidente Lula e Janja, ela disse que sua família já foi contemplada pelos benefícios do governo no passado.

Acabei de ver alguns perfis questionando minha ida hoje ao encontro do Presidente @LulaOficial e da querida @JanjaLula ! Porque? Essa é minha família. Eu, Minha mãe, meus irmãos, todos contemplados por programas do governo como minha casa minha vida e bolsa família no passado + pic.twitter.com/6wF6Vp2NHv — Insta: @rainhamatos 🍀 (@rainhamatoss) February 9, 2023

Ela ainda diz que como mulher trans, se opôs veementemente contra o governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro. “Lutei arduamente com minha equipe ao combate das fake news e mesmo perdendo publicidades e etc, me posicionei durante toda a campanha presidencial fazendo campanha para nosso atual presidnete”, disse.

“Sou a favor da democracia. Fui contra o golpe quando Dilma era presidente. Porque não poderia estar ali? Porque melhorei de vida? Porque tenho uma página de fofoca? Acho que é muito fácil apontar o dedo quando não se sabe da vivência do outro”, finalizou.