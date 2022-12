Rainha Matos decide banir família Deolane do seu Instagram

Seguidores ainda aplaudiram a atitude da influenciadora nos comentários da publicação

Gente, que isso? Um filme? Rainha Matos baniu a família Bezerra do seu Instagram. Por meio de uma publicação feita nas redes, ela comunicou que não terá mais notícias das três filhas de Solange Bezerra, incluindo ela mesma. O que me deixou ainda mais surpresa foi o fato dela ser aplaudida depois de anunciar a escolha.

“Após muitos pedidos de amigos próximos e seguidores, a família Bezerra está definitivamente banida do meu instagram. Agradeço a interação de vocês sobre este assunto e vou ressaltar aqui mais uma vez que a opinião e o conforto de vocês é a única coisa que sempre importou”, escreveu ela.

Vale lembrar que as duas já trataram na Farofa da Gkay e que esse ano ela ainda foi acompanhada na festa da empresária de três seguranças. Deolane não compareceu na festa porque estava cuidando de sua mãe após saída da Fazenda.

Para quem não conhece, Rainha Matos é uma das influenciadoras mais brilhantes no mundo da fofoca, agenciada pela Mynd, ela junta mais de 2 milhões de seguidores no seu perfil do Instagram.